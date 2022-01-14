Голикова: Кабмин и ЕР отложили второе чтение законопроекта о QR-кодах

Правительство совместно с партией "Единая Россия" решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении в Госдуме из-за неопределенности развития эпидемиологической ситуации, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма "дельта", сейчас это будут новые вызовы. Поэтому правительство совместно с партией "Единая Россия" в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении", - сказала она.