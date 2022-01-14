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14.01.2022 13:01
Рубрика: Легковые авто

Hyundai об онлайн-продажах автомобилей: дилеры не умрут

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Hyundai Motor не намерена сокращать в России свою фирменную дилерскую сеть, несмотря на развитие онлайн-продаж автомобилей через специальный сайт, об этом заявил управляющий директор ООО "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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В Hyundai говорят, что система онлайн-продаж и дилерская сеть будут работать как единое целое - автосалоны выдадут покупателям проданные машины в Сети.

По итогам 2021 года соотношение офлайн и онлайн-продаж составило 162 559 / 5300 единиц, то есть сервис еще не пользуется большой популярностью в России, его доля составляет всего лишь 3%.

Продажи автомобилей через интернет Hyundai Motor запустила в России 1 декабря 2020 года. Платформа позволяет пройти весь цикл покупки машины с любого цифрового устройства, из любой точки страны и с помощью банковской карты, включая полную оплату за собственные средства или в кредит, а также оформление страхования каско и ОСАГО.

#Hyundai