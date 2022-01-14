Инфекционист Минздрава назвал пустым занятием измерение антител к COVID-19

Принимать решение о вакцинации на основании измерения антител является пустым занятием и не имеет под собой никаких научных оснований. Об этом в интервью РБК заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

"Самое правильное - вакцинироваться в соответствии с теми рекомендациями, которые даны сейчас Минздравом, через полгода", - сказал он.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что вакцинация "Спутником V" и ревакцинация через шесть месяцев после двух первых прививок полностью защитят от штамма коронавируса "омикрон".

По словам врача Александра Мясникова, вакцинация дает особенно стойкий эффект у переболевших коронавирусом.