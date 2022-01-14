Инвалиды будут получать компенсации за ОСАГО автоматически

Инвалиды смогут получать компенсацию в размере 50% от стоимости полиса ОСАГО в автоматическом режиме. Им не придется писать заявления и куда-то обращаться.

Если при заключении договора ОСАГО будет указан СНИЛС, Пенсионный фонд России автоматически выплатит компенсацию благодаря настроенному взаимодействию между Российским союзом автостраховщиков и ПФР.

Право инвалидов на получение компенсации в размере 50% премии по обязательной "автогражданке" предусмотрено законом об ОСАГО. Ранее оно осуществлялось в заявительном порядке: инвалид должен был обратиться с заявлением о получении такой компенсации в Пенсионный фонд.

Компенсацию могут получить инвалиды, дети-инвалиды или их законные представители, имеющие автомобиль по медицинским показаниям. Льгота предоставляется на один автомобиль, если им пользуется инвалид и еще не более чем два водителя, указанные в договоре ОСАГО.

- Упрощение процессов стало следствием цифрового развития страхования, где флагманом выступает ОСАГО. Страхование вообще и обязательная "автогражданка" в частности становятся все удобнее для клиентов с самыми разными запросами и потребностями, - сказал президент РСА Игорь Юргенс.