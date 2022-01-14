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14.01.2022 06:45
Рубрика: Общество

Кардиолог назвала три правила, без которых таблетки бесполезны

Текст: Оксана Грибанова

Ситуация, когда человек с сердечно-сосудистым заболеванием сомневается в эффективности назначенных ему препаратов, достаточно распространенная. Некоторые, например, уверены, что получают не самое лучшее лекарство. Такие люди, как правило, находятся в состоянии психологического дискомфорта, что, в свою очередь, не лучшим образом влияет и на лечение.

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"Психологический комфорт крайне важен в лечении любых заболеваний, особенно сердечно-сосудистых. Весь успех лечения заключается не только в лекарствах", - отметила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич, посоветовав не фиксироваться на препаратах, бесконечно анализируя, какой лучше, какой хуже.

Как подчеркнула врач, "если человек не будет соблюдать диету, достаточно двигаться, не перестанет нервничать, то ни один препарат не поможет".

"Если соблюдать эти правила, то и лекарства будут работать. Они все одобрены фармакологическими комитетами, кардиологическими обществами. И доктор имеет право назначать их в той или иной ситуации", - объяснила кардиолог, посоветовав больше доверять лечащему врачу.

Что касается питания, то тут не должно быть строгих запретов. Любые изменения в режиме питания должны происходить плавно и без резких ограничений, считает кардиолог. Однако есть продукты, которые рекомендуется включить в ежедневный рацион (и даже есть по несколько раз в день). Как есть и пища, которую можно позволить себе "по праздникам". В списке продуктов на каждый день - жирная морская рыба и растительное масло. Особенно выделила врач льняное, конопляное и оливковое масла. А вот с жареным, жирным и острым, а также солеными продуктами следует быть аккуратнее, уточнила кардиолог.

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