"Кинопоиск" выступит сопродюсером и дистрибьютором нового фильма Гая Ричи

Российский онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" выступит сопродюсером и дистрибьютором в РФ и СНГ нового фильма Гая Ричи с рабочим названием "Переводчик" с Джейком Джилленхолом в главной роли. "Кинопоиск" получил права на прокат фильма во всех средах - кинотеатрах, цифровых и на ТВ.

Студия MGM будет отвечать за выпуск картины в США, а Amazon Prime Video покажет фильм в Европе, Австралии, Канаде, Латинской Америке и Южной Африке.

Гай Ричи начнет съемки нового фильма "Переводчик" 24 января. Главную роль в экшн-триллере сыграет Джейк Джилленхол. Из релизе "Кинопоиска", присланного в "РГ", можно узнать подробности. Местом действия нового фильма Ричи станет Афганистан, а в центре сюжета окажутся американский военный и местный переводчик. Служба сержанта Джона Кинли подходит к концу, и в один из последних дней в Афганистане он отправляется на задание вместе с проводником по имени Ахмед. Их группа попадает под обстрел, и только Кинли с Ахмедом удается уйти с места нападения живыми. Сержант ранен, и за выжившими начинается погоня, а впереди лишь пустыня, простирающаяся на километры вдаль. Рискуя своей жизнью, Ахмед помогает Кинли добраться до границы и безопасной территории.

Первые съемочные дни картины пройдут в Испании. Производством фильма занимаются компании STX и Toff Guys, работавшие над тремя последними проектами Гая Ричи: "Джентльмены", "Гнев человеческий" и "Операция "Фортуна"". Сценарий писали Айван Эткинсон и Марн Дэвис.

"Кинопоиск" выступит дистрибьютором нового фильма Гая Ричи в России и странах СНГ.

"Гай Ричи занимает первое место в пантеоне самых популярных режиссеров пользователей "Кинопоиска", а также он - один из самых любимых киноавторов в нашей стране. Уже несколько лет каждый новый фильм Ричи становился хитом в кинопрокате и лидером просмотров у подписчиков "Плюса" на "Кинопоиске", поэтому мы приняли решение уже на ранней стадии производства стать партнерами STX, MGM, Amazon Prime и Toff Guys в качестве сопродюсера и дистрибьютора. Мы делаем важный стратегический шаг, начав работу на международном продюсерском рынке и особенно рады партнерству нашей платформы с топовым мировым режиссером", - говорит Ольга Филипук, директор по контенту медиасервисов "Яндекса".

Джон Фридберг, президент по международным проектам STX не сомневается, что такое сотрудничество на стадии предпродакшна картины с российскими партнерами - не только как с дистрибьюторами, но и соинвесторами - это новый шаг для рынка стриминга нашей страны. Так оно и есть.