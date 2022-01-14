Клишас оценил поправки к закону о QR-кодах

Все поправки, которые подготовлены в правительстве ко второму чтению законопроекта о QR-кодах, обоснованы, убежден председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Поправки правительства обоснованы и отвечают на вопросы, которые задавали граждане и регионы при обсуждении закона", - сказал Клишас РИА Новости.

Сенатор также подчеркнул, что законопроект, который затрагивает права и свободы граждан, "должен проходить самое детальное обсуждение".

Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что кабмин совместно с партией "Единая Россия" решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении в Госдуме. Это сделано из-за неопределенности развития ситуации с COVID-19 после распространения штамма "омикрон".

Согласно подготовленным поправкам, с 1 февраля общественные места можно будет посещать с отрицательным ПЦР-тестом; Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификатов для граждан, у которых есть медицинский отвод от вакцинации; военные и приравненные к ним лица смогут получить сертификат с соблюдением необходимых требований защиты данных.