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14.01.2022 10:26
Рубрика: Власть

Голикова: Получить ковид-сертификат можно будет по результатам ПЦР-теста

После 1 февраля можно будет получить ковид-сертификат на основе ПЦР-тестов. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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По ее словам, кабмин внесет соответствующие поправки ко второму чтению проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"".

Кроме того, Минздрав сможет устанавливать срок действия ковид-сертификатов при медотводах.

Напомним, правительство совместно с партией "Единая Россия" решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении в Госдуме из-за неопределенности развития эпидемиологической ситуации.

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