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14.01.2022 08:01
Рубрика: Видео

Когда во дворе осталось последнее место. Лихач исполнил эффектный кувырок

Текст: Вадим Давыденко

"Как рука в перчатку", "тютелька в тютельку", "с точностью до миллиметра", "когда во дворе осталось последнее место" - так поиронизировали сетевые острословы над героем этого видео, лихачом из китайского города Чунцин, после его эффектного заезда на парковку.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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По видео невозможно понять, планировал ли водитель становиться именно на это место на стоянке, между двумя автомобилями, или это была импровизация от начала и до конца. И вообще, отдавал ли он себе отчет в происходящем.

Ответы на эти вопросы сможет дать только местная полиция, прибывшая на место происшествия и забравшая с собой виновника аварии. Он, кстати, отказался от помощи медиков и вообще отделался по итогам головокружительного кувырка на машине сравнительно легко - лишь легкими ушибами. Что стало причиной ДТП с четырьмя автомобилями - алкоголь, неосторожность или недостаток водительского опыта - станет известно позже.

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