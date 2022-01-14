Когда во дворе осталось последнее место. Лихач исполнил эффектный кувырок

"Как рука в перчатку", "тютелька в тютельку", "с точностью до миллиметра", "когда во дворе осталось последнее место" - так поиронизировали сетевые острословы над героем этого видео, лихачом из китайского города Чунцин, после его эффектного заезда на парковку.

По видео невозможно понять, планировал ли водитель становиться именно на это место на стоянке, между двумя автомобилями, или это была импровизация от начала и до конца. И вообще, отдавал ли он себе отчет в происходящем.

Ответы на эти вопросы сможет дать только местная полиция, прибывшая на место происшествия и забравшая с собой виновника аварии. Он, кстати, отказался от помощи медиков и вообще отделался по итогам головокружительного кувырка на машине сравнительно легко - лишь легкими ушибами. Что стало причиной ДТП с четырьмя автомобилями - алкоголь, неосторожность или недостаток водительского опыта - станет известно позже.