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14.01.2022 14:41
Рубрика: Общество

Минфин анонсировал новый план борьбы с коронавирусом

Текст: Роман Маркелов
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

В ближайшее время российское правительство обнародует план борьбы с коронавирусом в связи с распространением "омикрон"-штамма. Об этом заявил журналистам на Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов.

Фото: AFP/Prakash SINGH
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"Такой план скоро будет обнародован. Мы уложимся в те параметры бюджета, те балансы, которые мы приняли на текущий год. Мы просчитали наши финансовые возможности, которые оцениваются в текущем году, с учетом и уточненной базы прошлого года, и уточненного прогноза на текущий год. Мы в полном объеме обеспечим план деньгами", - рассказал Силуанов (цитата по ТАСС). Министр финансов уточнил, что меры из нового плана будут направлены на пострадавших от коронавируса, поддержку лекарственного обеспечения, а также на систему здравоохранения в целом.

Накануне на Гайдаровском форуме глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что о массовых выплатах гражданам в связи с распространением омикрон-штамма говорить преждевременно.

Новый омикрон-штамм коронавируса впервые обнаружен в ЮАР в ноябре 2021 года. В последние месяцы он активно распространяется во всем мире, вытесняя предыдущий дельта-штамм коронавируса.

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