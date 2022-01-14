Минфин анонсировал новый план борьбы с коронавирусом

В ближайшее время российское правительство обнародует план борьбы с коронавирусом в связи с распространением "омикрон"-штамма. Об этом заявил журналистам на Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов.

"Такой план скоро будет обнародован. Мы уложимся в те параметры бюджета, те балансы, которые мы приняли на текущий год. Мы просчитали наши финансовые возможности, которые оцениваются в текущем году, с учетом и уточненной базы прошлого года, и уточненного прогноза на текущий год. Мы в полном объеме обеспечим план деньгами", - рассказал Силуанов (цитата по ТАСС). Министр финансов уточнил, что меры из нового плана будут направлены на пострадавших от коронавируса, поддержку лекарственного обеспечения, а также на систему здравоохранения в целом.

Накануне на Гайдаровском форуме глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что о массовых выплатах гражданам в связи с распространением омикрон-штамма говорить преждевременно.

Новый омикрон-штамм коронавируса впервые обнаружен в ЮАР в ноябре 2021 года. В последние месяцы он активно распространяется во всем мире, вытесняя предыдущий дельта-штамм коронавируса.