Наработку правовой базы для союзных программ завершат к 2023 году

Нормативно-правовую базу, с помощью которой будут реализовываться программы Союзного государства, предполагается создать уже к 2023 году. Об этом в ходе интервью телеканалу РБК на площадках Гайдаровского форума, проходящего в Москве с 13 по 14 января 2022 года, завил заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук.

Он сообщил, что уже предпринят ряд организационных шагов и отметил, что примерно к 2023-2024 году работа по этому направлению будет завершена.

Напомним, 28 союзных программ были согласованы президентом России Владимиром Путиным и президентом Беларуси Александром Лукашенко в сентябре прошлого года. А уже 4 ноября состоялось заседание Высшего государственного совета Союзного государства Беларуси и России, по итогам которого президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал, а президент РФ Владимир Путин завизировал интеграционный декрет, утверждающий эти программы.

В их число, в частности, входят программы по макроэкономической политике, гармонизации валютного регулирования и валютного контроля, интеграции платежных систем в области национальных систем платежных карт, систем передачи финансовых сообщений и расчетов, внедрения международного стандарта финансовых сообщений ISO 20 022, системы быстрых платежей, развития финансовых технологий, гармонизированных подходов в области надзора и наблюдения за платежными системами и ряд других.

Как сообщил Алексей Оверчук, в рамках работы над нормативно-правовой базой необходимо разработать и принять порядка четырехсот документов, которые будут охватывать практически все сферы экономики России и Беларуси. По его словам в результате в рамках Союзного государства должны исчезнуть барьеры в экономике, для чего, в частности, будет идти работа над формированием единой налоговой политики, в том числе администрированию налога на добавленную стоимость. Будет вестись работа и над сближением других информационных систем, которые будут способствовать углублению экономической интеграции.