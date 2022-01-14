НАСА: Километровый астероид приблизится к Земле 18 января

Астероид 7482 (1994 PC1) приблизится к Земле 18 января, следует из данным НАСА. В этот день небесное тело окажется на расстоянии менее двух миллионов километров от нашей планеты.

Размер астероида превышают один километр. НАСА классифицировало данное небесное тело, как астероид класса "Апполон" - потенциально опасный, передает РИА Новости.

Этот астероид был открыт в 1994 году астрономом Робертом Макнотом. Среди всех астероидов, которые в этом году приблизятся к земле, 7482 (1994 PC1) будет самым большим.

Ранее сообщалось, что ученые Института прикладной математики РАН обнаружили новый астероид из группы Аполлона. Его диаметр предположительно около 24 метров и масса примерно 18 тысяч тонн. Период обращения вокруг Солнца - 410 суток. Основываясь на предварительных расчетах, прогнозируется опасное сближение с Землей 5 апреля 2095 года, сообщили в Роскосмосе. В данный момент вероятность столкновения с Землей составляет 0,02%.