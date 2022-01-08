Ученые обнаружили астероид, который сблизится с Землей через 70 лет

Ученые Института прикладной математики РАН обнаружили новый астероид из группы Аполлона. Его диаметр предположительно около 24 метров и масса примерно 18 тысяч тонн. Период обращения вокруг Солнца - 410 суток. Основываясь на предварительных расчетах, прогнозируется опасное сближение с Землей 5 апреля 2095 года, сообщили в Роскосмосе.

В данный момент вероятность столкновения с Землей составляет 0,02%. Астероид получил название 2021 UL17.

Как подчеркивается, существенно уточнены и параметры орбитального движения "нашумевшего" астероида Апофис: это 339 позиционных измерений в 28 файлах (каждый файл содержит набор измерений за одну ночь). Результаты масштабной кампании IAWN по наблюдению Апофиса, проведенной в 2020-2021 годах, существенно уточнили параметры его орбитального движения. Что повысило достоверность долгосрочных прогнозов его сближения с Землей. Новые знания позволили уверенно говорить об отсутствии опасности столкновения на уровне вероятности выше 10 в минус 6-й степени.

Справка "РГ"

IAWN (International Asteroid Warning Network) - международная организация, основанная Управлением ООН по вопросам космического пространства с целью координации усилий государств, международных межправительственных и неправительственных организаций при решении задач предупреждения и парирования астероидно-кометной опасности. Включает в себя 35 участников (научные организации, космические агентства и астрономы-любители), в том числе шесть институтов РАН.