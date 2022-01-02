Астроном исключил столкновение астероида Апофис с Землей в 2029 году

Крупный астероид "Апофис" диаметром почти 400 метров и весом около 30 тонн может подлететь к Земле на расстояние 38,4 тысячи километров. Это район орбит геостационарных спутников. Как ожидается, событие должно произойти 13 апреля 2029 года, сообщили сегодня в ряде СМИ.

По астрономическим меркам, "небесный путешественник" пролетит очень близко от Земли, однако никакой опасности нет. Это подтвердил в интервью телеканалу "Звезда" сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени П.К.Штернберга Денис Денисенко.

"Апофис" открыли в 2004 году в обсерватории Китт-Пик в Аризоне и уже тогда исключили возможность его падения на Землю, как минимум, в XXI веке. После прохождения астероида мимо Земли в 2013 году специалисты лаборатории реактивного движения NASA заявили, что возможность столкновения с Землей в 2029 году исключена, а в 2036 году - чрезвычайно маловероятна.

По словам российского ученого, когда люди слышат слова "потенциально опасные", они пугаются от слова "опасный"... Но здесь надо читать оба слова. Потенциальный - значит, что когда-то, возможно, может быть, когда-нибудь он столкнется с Землей, но не в этой жизни, что называется. В XXI веке его столкновение с Землей исключено", - цитирует астронома РИА Новости.