Немецкий депутат Быстрон объяснил задержку с признанием "Спутника V" в ЕС

Вакцину "Спутник V" уже давно бы признали в ЕС, если бы не политические и экономические факторы. Об этом заявил немецкий депутат Петр Быстрон. В интервью газете "Известия" он отметил, что окончательное решение должно принять Европейское агентство по лекарствам (ЕМА). А оно, в первую очередь, защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции.

"Если бы EMA оценивала вакцины чисто с медицинской точки зрения, "Спутник V" уже давно был бы одобрен в ЕС", - поделился своим мнением политик.

Процедура постепенной экспертизы российской вакцины продолжается уже почти год. Пакет документов по "Спутнику V" Россия отправила в EMA еще 29 января 2021 года. Специалистов европейского агентства интересует все - и клинические исследования, и технология производства препарата, и многое другое. "Спутник V" должен соответствовать европейским стандартам.

Эксперты ЕМА приезжали в Россию, инспектировали заводы, выпускающие вакцину. "Часть работы по признанию производственных стандартов выполнена. Нет критических замечаний по части проведения клинических исследований, мы получили положительное заключение", - сказал Денис Логунов, заместитель директора по науке Центра имени Гамалеи.

В конце прошлого года представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что признание "Спутника V" европейским регулятором затянулось из-за проверки технологических процессов. Требуется много времени, так как необходимо выяснить все подробности, провести инспекцию. Этой же процедуре следуют другие регуляторы. "Так что это может стать причиной задержек", - добавила Харрис.