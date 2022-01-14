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14.01.2022 21:34
Рубрика: Экономика

"Несколько удивило": Новак ответил на обвинения "Газпрома" в энергокризисе ЕС

Текст: Александра Воздвиженская

Вины "Газпрома" в энергетическом кризисе на территории Евросоюза нет. В сложившейся ситуации на европейском газовом рынке нет и вины России в целом. Так вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал обвинения "Газпрома" со стороны главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля.

Фото: istock
Запасы европейских газовых хранилищ сократились наполовину

"Меня, конечно, несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной организации, как МЭА, которая пытается переложить с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей. Никакой здесь, безусловно, вины нет - ни "Газпрома", ни вообще России", - подчеркнул Новак в эфире "России 1".

Он пояснил, что причиной газового кризиса стали долгая зима, из-за которой из подземных газовых хранилищ пришлось поднять 67 млрд кубометров газа, а также восстановление мировой экономики, которое вынудило катарский и американский сжиженный газ уйти на премиальный рынок Азии, а не Европы.

Двумя днями ранее Фатих Бироль заявил, что якобы "из-за поведения России на европейском газовом рынке сильная напряженность". Глава МЭА посчитал, что "Газпром" мог бы увеличить поставки в ЕС на треть, но этого не происходит. При этом сам же Бироль признал, что контрактные обязательства "Газпром" выполняет в полной мере.

Тем временем "Газпром" не наращивает поставки газа в Европу только потому, что нет заявок от европейских потребителей, писала ранее "РГ". Из-за этого в первые недели января один из экспортных маршрутов - труба "Ямал - Европа" - продолжает простаивать или работать в обратном направлении, несмотря на то, что мощности газопровода были забронированы "Газпромом". Потери компании от этого оцениваются в 2 млн долларов. О причинах отказа Европы от наращивания закупок у "Газпрома" читайте в материале "РГ".

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