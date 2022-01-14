"Несколько удивило": Новак ответил на обвинения "Газпрома" в энергокризисе ЕС

Вины "Газпрома" в энергетическом кризисе на территории Евросоюза нет. В сложившейся ситуации на европейском газовом рынке нет и вины России в целом. Так вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал обвинения "Газпрома" со стороны главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля.

"Меня, конечно, несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной организации, как МЭА, которая пытается переложить с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей. Никакой здесь, безусловно, вины нет - ни "Газпрома", ни вообще России", - подчеркнул Новак в эфире "России 1".

Он пояснил, что причиной газового кризиса стали долгая зима, из-за которой из подземных газовых хранилищ пришлось поднять 67 млрд кубометров газа, а также восстановление мировой экономики, которое вынудило катарский и американский сжиженный газ уйти на премиальный рынок Азии, а не Европы.

Двумя днями ранее Фатих Бироль заявил, что якобы "из-за поведения России на европейском газовом рынке сильная напряженность". Глава МЭА посчитал, что "Газпром" мог бы увеличить поставки в ЕС на треть, но этого не происходит. При этом сам же Бироль признал, что контрактные обязательства "Газпром" выполняет в полной мере.

Тем временем "Газпром" не наращивает поставки газа в Европу только потому, что нет заявок от европейских потребителей, писала ранее "РГ". Из-за этого в первые недели января один из экспортных маршрутов - труба "Ямал - Европа" - продолжает простаивать или работать в обратном направлении, несмотря на то, что мощности газопровода были забронированы "Газпромом". Потери компании от этого оцениваются в 2 млн долларов. О причинах отказа Европы от наращивания закупок у "Газпрома" читайте в материале "РГ".