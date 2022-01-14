Указ губернатора Орловской области от 14 января 2022 года № 30 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:
1) в пункте 2 слова "по 15 января 2022 года включительно" заменить словами "по 28 февраля 2022 года включительно";
2) в пункте 4 слова "по 15 января 2022 года включительно" заменить словами "по 28 февраля 2022 года включительно";
3) в пункте 1 раздела I приложения 1:
а) в подпункте "а":
абзацы девятый - одиннадцатый, четырнадцатый, шестнадцатый признать утратившими силу;
абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"Организаторы мероприятий, указанных в абзацах восьмом, двенадцатом, тринадцатом, пятнадцатом настоящего подпункта, обязаны обеспечить запрет допуска и нахождения на них граждан без документов (сведений), указанных в абзаце седьмом настоящего подпункта. Лица, осуществляющие допуск граждан на указанные мероприятия, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в документах (сведениях), указанных в абзаце седьмом настоящего подпункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность (в его копии).";
дополнить абзацами следующего содержания:
"Данное ограничение не распространяется на проведение следующих массовых мероприятий с количеством участников до 500 человек (включительно):
проведение избирательными объединениями съездов (конференций, собраний) в целях выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на выборах, решение о назначении которых принято в установленном порядке на территории Орловской области, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;
оказание услуг для граждан в музеях и выставочных центрах при условии проведения индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями 1,5 - 2 метра;
оказание услуг для граждан в библиотеках с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;
проведение публичных слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования Орловской области, а также публичных слушаний, организатором которых является орган государственной власти Орловской области, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;
проведение органами государственной власти Орловской области, органами местного самоуправления мероприятий на территории муниципальных образований Орловской области с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.";
б) абзацы двадцать четвертый, двадцать пятый подпункта "ж" признать утратившими силу;
4) пункты 7, 8, 10 раздела I приложения 1 признать утратившими силу;
5) пункт 9 раздела I приложения 1 изложить в следующей редакции:
"9. Посещение гражданами учреждений культуры, кинотеатров, концертных залов, цирков, учреждений физической культуры и спорта осуществлять при наличии у гражданина сертификата или QR-кода о вакцинации либо справки или QR-кода о перенесении новой коронавирусной инфекции, либо справки о медицинских противопоказаниях, либо отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 48 часов, либо QR-кода о наличии антител, предъявленного гражданином вместе с документом, удостоверяющим его личность, или его копией, в том числе в электронном виде (за исключением лиц, не достигших 18 лет).
Данным организациям обеспечить запрет допуска и нахождения в них граждан без документов (сведений), указанных в настоящем пункте. Работники данных организаций, осуществляющие допуск граждан в указанные объекты, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в документах (сведениях), указанных в настоящем пункте, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность (в его копии).".
2. Подпункты 1, 2 пункта 1 настоящего указа вступают в силу со дня официального опубликования.
Подпункты 3-5 пункта 1 настоящего указа вступают в силу с 15 января 2022 года.
Исполняющий обязанности Губернатора Орловской области В.В.Соколов
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