Указ губернатора Орловской области от 14 января 2022 года № 30 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Внести в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в пункте 2 слова "по 15 января 2022 года включительно" заменить словами "по 28 февраля 2022 года включительно";

2) в пункте 4 слова "по 15 января 2022 года включительно" заменить словами "по 28 февраля 2022 года включительно";

3) в пункте 1 раздела I приложения 1:

а) в подпункте "а":

абзацы девятый - одиннадцатый, четырнадцатый, шестнадцатый признать утратившими силу;

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

"Организаторы мероприятий, указанных в абзацах восьмом, двенадцатом, тринадцатом, пятнадцатом настоящего подпункта, обязаны обеспечить запрет допуска и нахождения на них граждан без документов (сведений), указанных в абзаце седьмом настоящего подпункта. Лица, осуществляющие допуск граждан на указанные мероприятия, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в документах (сведениях), указанных в абзаце седьмом настоящего подпункта, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность (в его копии).";

дополнить абзацами следующего содержания:

"Данное ограничение не распространяется на проведение следующих массовых мероприятий с количеством участников до 500 человек (включительно):

проведение избирательными объединениями съездов (конференций, собраний) в целях выдвижения кандидатов (списков кандидатов) на выборах, решение о назначении которых принято в установленном порядке на территории Орловской области, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;

оказание услуг для граждан в музеях и выставочных центрах при условии проведения индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий с количеством не более 5 человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями 1,5 - 2 метра;

оказание услуг для граждан в библиотеках с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;

проведение публичных слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования Орловской области, а также публичных слушаний, организатором которых является орган государственной власти Орловской области, с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности;

проведение органами государственной власти Орловской области, органами местного самоуправления мероприятий на территории муниципальных образований Орловской области с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.";

б) абзацы двадцать четвертый, двадцать пятый подпункта "ж" признать утратившими силу;

4) пункты 7, 8, 10 раздела I приложения 1 признать утратившими силу;

5) пункт 9 раздела I приложения 1 изложить в следующей редакции:

"9. Посещение гражданами учреждений культуры, кинотеатров, концертных залов, цирков, учреждений физической культуры и спорта осуществлять при наличии у гражданина сертификата или QR-кода о вакцинации либо справки или QR-кода о перенесении новой коронавирусной инфекции, либо справки о медицинских противопоказаниях, либо отрицательного результата тестирования методом ПЦР на COVID-19, проведенного в течение последних 48 часов, либо QR-кода о наличии антител, предъявленного гражданином вместе с документом, удостоверяющим его личность, или его копией, в том числе в электронном виде (за исключением лиц, не достигших 18 лет).

Данным организациям обеспечить запрет допуска и нахождения в них граждан без документов (сведений), указанных в настоящем пункте. Работники данных организаций, осуществляющие допуск граждан в указанные объекты, обязаны осуществить проверку соответствия данных о гражданине, содержащихся в документах (сведениях), указанных в настоящем пункте, сведениям о гражданине, содержащимся в документе, удостоверяющем личность (в его копии).".

2. Подпункты 1, 2 пункта 1 настоящего указа вступают в силу со дня официального опубликования.

Подпункты 3-5 пункта 1 настоящего указа вступают в силу с 15 января 2022 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Орловской области В.В.Соколов







