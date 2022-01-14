Получится ли запустить двигатель автомобиля с помощью электрошокеров

Традиционная русская зима готовит для отечественных автомобилистов множество увлекательных квестов, требующих физических сил, мужества и изобретательности: умения вести машину сквозь пургу и гололедицу и выкапывать ее по утрам из снежных сугробов, навыка открывать насквозь промерзший замок дверцы и, конечно же, запускать на морозе холодный двигатель. На все эти случаи у бывалых шоферов есть целый запас передаваемых из поколения в поколение лайфхаков, а в Сети каждый день появляются все новые и новые. Все ли они работают - хороший вопрос.

В этот раз наши старые знакомые, блогеры из "Гаража 54", решили проверить, можно ли завести старенькую "шестерку" от какого-нибудь подручного девайса, из тех, что есть у всех и у каждого. Например, от электрошокера, а еще лучше - от четырех, соединив каждый последовательно со свечой зажигания.

Для начала решили последовательно соединить всю цепь с распределителем. Повернули ключ зажигания - двигатель зафыркал, зачихал еле-еле, но в итоге не завелся, потому что, как потом объяснили всезнающие сетевые эксперты, система пыталась запустить автомобиль сразу с нескольких цилиндров. Замена свечей на более мощные тоже не дала результата. Неужели идея в принципе не работает?

Пришли к выводу, что лучше меньше, да лучше: один шокер установили напрямую вместо штатной катушки зажигания, используя провода без сопротивления. И вот тут-то "шестерка", прокашлявшись, завелась. Конечно, не так легко, как при традиционном запуске, но для экстренного случая с применением подручных средств - нормально.

Вывод: "шоковая" система зажигания в случае крайней необходимости может выручить автомобилиста, застрявшего вдали от населенных пунктов и станций техобслуживания, но запускать все нужно быстро и четко, так как сам шокер после нескольких попыток неудачных попыток разряжается.