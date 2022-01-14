Путин поддержал предложение поощрить конструктора авиадвигателей Иноземцева

Владимир Путин в пятницу, 14 января, провел встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Президент и глава региона обсуждали разработку отечественных авиационных двигателей "ПД-14" и "ПД-35". И Махонин обратился к Путину с предложением поощрить генерального конструктора - управляющего директора АО "ОДК-Авиадвигатель" Александра Иноземцева, которому исполнилось 70 лет.

Губернатор отметил, что Иноземцев - легендарный конструктор. Президент поддержал предложение. "Обязательно", - сказал он.