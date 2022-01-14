Расширенную ответственность по утилизации упаковки введут в 2023 году

Бизнесу не предоставят отсрочку по введению расширенной ответственности по утилизации упаковки. Об этом ТАСС заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она напомнила, что соответствующую инициативу поддержал в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин.

"Отсрочек точно не будет. Бизнес понимает, что это неизбежно", - сказала вице-премьер.

Согласно расчетам ППК "Российский экологический оператор" (РЭО), отрасль по утилизации упаковки создаст 20 тысяч новых рабочих мест со средней зарплатой в 50 тысяч рублей в месяц.