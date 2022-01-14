После аномально низкого давления Москву ждет "барическая пила"

После рекордных низких значений атмосферное давление резко поползет вверх. Об этом в Instagram сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он рассказал, что в столице побит рекорд низкого атмосферного давления, который держался с 1948 года. Барометры показали 719,7 мм рт. ст. Ожидается, что итоговый результат дня будет еще ниже.

По словам синоптика, как только Центральную Россию пересечет холодный атмосферный фронт, давление в последующие сутки вырастет более чем на 10 единиц, формируя "барическую пилу".