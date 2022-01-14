В 2022 году москвичи более 600 раз вызвали сервис вывоза ненужных вещей

С 1 по 10 января жители столицы подали 657 заявок на вывоз ненужной техники. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Новые технологии".

Большинство запросов поступило о вывозе холодильников - 236 заявок. Чуть меньше - 225 раз - жители обратились с просьбой вывезти старую стиральную машину. В список "ненужных вещей" также вошли электрические и газовые плиты, посудомоечные машины, ванны, двери и аккумуляторы.

"Такие крупногабаритные предметы нельзя отнести на обычную мусорную площадку, для этого нужны специальные бункеры, которые есть не везде. Специалисты сервиса вывозят технику, даже если в доме нет грузового лифта, и правильно утилизируют ее. Особенно удобно, что жители могут в одну заявку вписать до 20 предметов", - рассказал Александр Пищелко, руководитель ГКУ "Новые технологии управления", ответственного за развитие сервиса "Вывоз ненужных вещей".

Всего за новогодние праздники специалисты выполнили 77% поступивших заявок, 10% были отменены по требованию заявителя, остальные 13% будут выполнены в даты, указанные москвичами.

Как отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы, в заявке необходимо указать адрес и удобное время, выбрать категорию и объект вывоза и отметить количество предметов. Данные о контактном лице и номере телефона отобразятся в форме заявки автоматически. При необходимости, их можно изменить вручную. Здесь же можно указать дополнительный контакт.

Бесплатный сервис от Правительства Москвы работает в столице с октября 2021 года. За это время жители с его помощью подали 6191 заявку на вывоз ненужных вещей. Сделать это можно круглосуточно через портал mos.ru.