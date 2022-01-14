В Белгороде "стальная бабушка" отметила 100-летие новым рекордом

Ветеран Великой Отечественной войны, известная серией экстремальных рекордов Мария Колтакова отпраздновала столетний юбилей в Белгороде. Бабушка, которая сама себя называет "стальной", в честь праздника установила еще один рекорд среди женщин старше ста лет - простояла на гвоздях сто секунд.

С юбилеем Марию Денисовну поздравили глава региона Вячеслав Гладков, мэр Белгорода Антон Иванов, свои поздравления стальной бабушке прислала масса известных людей. Командование Белгородского гарнизона Западного военного округа организовало в ее честь парад: знаменная группа пронесла знамена видов и родов войск, в небо выпустили сто один воздушный шар - как символ каждого года жизни, а после под дефиле военного оркестра состоялся торжественный марш военнослужащих.

Сама Мария Колтакова, которая активно ведет социальные сети, с утра обратилась к подписчикам.

- Запаса прочности у меня хватит еще на многое. Нет ничего невозможного, даже в столь почтенном возрасте, - отметила она. - Берегите себя, дорогие друзья, и никогда ничего не бойтесь. Ну а я вместе с вами буду ставить новые рекорды.

Напомним, что Мария Денисовна участвовала в Курской битве, освобождала десятки городов, вынесла с поля боя сотни раненых, и за свои подвиги была награждена во время войны орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, а также медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги". В уже почтенном возрасте ветеран установила свыше десяти рекордов России: прыгала с парашютом, погружалась на глубину с аквалангом, летала на воздушном шаре и дельтаплане, испытала себя в аэротрубе, а также была штурманом одного из экипажей джип-триала и прокатилась на байке с мотоклубом "Ночные волки".