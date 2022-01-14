В Москве выявили более 700 случаев "омикрона"

С 20 декабря в Москве обнаружили 729 образцов с "омикрон"-штаммом. Об этом сообщает "Интерфакс" с ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

Как сообщает агентство, всего с 20 декабря 2021 года по 13 января 2022 года было обнаружено 729 образцов со штаммом "омикрон". При этом доля нового штамма составляет чуть менее половины от всех выявленных случаев заражения коронавирусом.

"Доля "омикрона" составляет 41,7% среди всех проб, собранных для секвенирования с 6 по 9 января 2022 года", - сообщает мэрия.

Отметим, что ранее власти Москвы заявили об ожидаемом росте числа заболевших коронавирусной инфекцией в ближайшие 7-10 дней.