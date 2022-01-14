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Рубрика: Происшествия

На Сахалине на борьбу со снежным циклоном привлекли военных

Текст: Александр Филимоненко
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области

Военнослужащие окажут помощь в расчистке территорий социально значимых объектов, сообщила пресс-служба губернатора Сахалинской области.

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
В Южно-Сахалинске из-за метели закрыли дороги

- Несмотря на то, что стихия не утихает третий день, необходимо оперативно расчищать дороги и вывозить снег. Для этого задействуются все ресурсы. Сегодня городским службам Южно-Сахалинска на помощь придут военные. Личный состав окажет поддержку в расчистке территорий детских садов, медицинских учреждений и других социально значимых объектов, - рассказал губернатор Валерий Лимаренко.

Тяжелую военную технику, возможно, будут использовать для расчистки межмуниципальных дорог.

- В целом улично-дорожная сеть в Южно-Сахалинске пробита, основные магистрали работают. Сейчас все силы сосредоточены на поддержании в проезжем состоянии уже расчищенных дорог. Особое внимание - проездам к детским садам, больницам, поликлиникам, - сообщил мэр города Сергей Надсадин.

Напомним, циклон пришел на юг Сахалина 12 января, в Южно-Сахалинске введен режим ЧС. За трое суток в городе выпала почти месячная норма осадков. По прогнозам, завтра, 15 января, стихия начнет ослабевать. 16 января существенных осадков не ожидается.

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