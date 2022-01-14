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14.01.2022 12:26
Рубрика: Происшествия

СК завел дело на полицейского, застрелившего водителя во время погони

Текст: Дмитрий Машуков

Следственный комитет возбудил уголовное дело против начальника отделения Госавтоинспекции полиции города Балей. Речь идет о превышении должностных полномочий: по версии сыщиков, офицер, неправомерно использовав оружие, убил человека. Об этом сообщили сегодня в управлении СК РФ по Забайкальскому краю.

В Забайкалье застрелили продавца в магазине

В ночь на 14 января сотрудники полиции Балейского района выявляли на дорогах райцентра нетрезвых водителей. Один из автолюбителей не остановился по требованию, и полицейские начали погону. Когда преследуемый покинул салон авто и попытался скрыться, полицейский выстрелил не менее четырех раз, и одна из пуль попала в голову бежавшего водителя. Рана оказалась смертельной, уточнили в Следственном комитете.

На месте происшествия изъяты гильзы. Назначены экспертизы, в том числе баллистическая. Проводятся допросы подозреваемого, его сослуживцев и руководителей.

Между тем в полиции рассказали, что водитель японского автомобиля двигался на высокой скорости, создавая угрозу для других участников движения. На выезде из города иномарка забуксовала на скользкой дороге. Водитель поспешно вышел из авто и побежал. Сотрудник ГИБДД сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем поскользнулся и по неосторожности произвел не прицельный выстрел, сообщили в региональном главке МВД.

Прибывшие на место происшествия медработники констатировали смерть водителя. Это неоднократно судимый местный житель, добавили в полиции. Застреливший его сотрудник отстранен от службы.

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