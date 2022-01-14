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14.01.2022 12:59
Рубрика: Экономика

В Росрыболовстве оценили риски дефицита и роста цен на икру

Текст: Татьяна Карабут
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

Дефицита продукции из лососевых, в том числе красной икры, на российском рынке нет, заверили "РГ" в Росрыболовстве.

По данным ведомства, в 2021 году российскими рыбаками добыто 539 тыс. тонн тихоокеанских лососей - на 238,74 тыс. тонн или на 80% больше, чем в 2020 году, и на 8,2% больше, чем в "урожайном" 2019 году. На Камчатке было добыто 440 тыс. тонн, что на 17% больше показателя 2019 года (выловы лососей сравниваются между нечетными и между четными годами). В 2020 году на Камчатке было добыто 191,5 тыс. тонн.

Россия в 2021 году вдвое увеличила производство красной икры

По оценкам экспертов, емкость внутреннего рынка красной икры составляет около 16-17,5 тыс. тонн. При этом производство лососевой икры за январь-ноябрь 2021 года увеличилось в два раза, или 11,2 тыс. тонн - до 22,6 тыс. тонн.

"Таким образом, объем производства красной икры покрывает все потребности внутреннего рынка. И есть возможности, в том числе, поставлять икру на экспорт", - делают вывод в Росрыболовстве.

Однако в ведомстве отметили, что проблема подорожания лососевой икры заключается не только в наличии рыбы и икры. Цена у производителя с той ценой, которая реально складывается на прилавках магазинов, как правило, не коррелируется.

Например, в 2021 году в результате успешной путины цена на икру у рыбаков снизилась порядка 20-25%. На начало января 2021 года оптовые цены на икру разных видов варьировались в пределах 3 600 - 3 800 рублей за кг. На конец декабря 2021 года - 3 700 - 4 400 рублей за кг. Этот рост связан с общемировым увеличением спроса на этот продукт.

Между тем в конечной стоимости продукта так называемая "рыбацкая цена", то есть стоимость икры у рыбаков - это около 50%. Далее цена повышается по цепочке посредников, которые зачастую необоснованно завышают стоимость продукта.

"Резкое подорожание красной икры в России маловероятно, поскольку стоимость этой продукции ограничена спросом и реальной покупательской способностью россиян", - считают в Росрыболовстве.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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В ведомстве добавляют, что сегодня большое влияние на российские цены на икру оказывает растущая продовольственная инфляция в мире. При этом наблюдается высокий спрос на икру со стороны азиатских стран. В частности, со стороны главного икорного рынка в мире - в Японии. Поэтому в минувшем году поставки красной икры туда выросли. Однако это, скорее, повлияет на рентабельность оптового и розничного звена, чем на рост розничных цен, говорят в Росрыболовстве.

Ранее "Ведомости" сообщили о том, что поставщики красной икры направили розничным игрокам заявки на повышение цен на свою продукцию от 7 до 30% в зависимости от вида продукции, упаковки и т.д. В качестве причины дефицитом икры на рынке и удорожанием логистических услуг. Еще в октябре прошлого года стало известно, что красная икра подорожала до исторического максимума, преодолев отметку в 5 тыс. рублей за кг.

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