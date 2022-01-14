Видео: На Сахалине штормовые волны размыли участок федеральной трассы

В соцсетях появилось видео с частично размытым участком сахалинской федеральной автотрассы на морском побережье.

По словам очевидца, дело происходит в Долинском городском округе между поселком Взморье и селом Фирсово в районе 108-го километра трассы Южно-Сахалинск - Оха.

На ролике видно, как море штормит, волны бьют о берег, который медленно размывается и разрушается. По приблизительным оценкам, основание под проезжей частью трассы подмыто на протяжении 300-400 метров.

Напомним, третьи сутки юг Сахалина остается во власти снежного циклона с метелью.