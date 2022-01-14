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14.01.2022 09:08
Рубрика: Происшествия

На Алтае завели дело после крушения легкомоторного самолета

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Барнаульский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета недалеко от города-курорта Белокуриха. Следователи уже выяснили, что воздушным судном управлял его владелец.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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- Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.1 ст.263 УК РФ), - пояснила старший помощник руководителя Восточного межрегионального управления на транспорте СК РФ Наталия Чернакова. - На борту легкомоторного самолета "Аэропракт А-22" находился командир воздушного судна, который является собственником самолета, и один пассажир. При жесткой посадке оба получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства этого происшествия.

Напомним, что по данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, крушение легкомоторного самолета произошло в районе аэродрома Старобелокуриха, который находится недалеко от города-курорта Белокуриха, примерно в 11 часов утра по местному времени. Об авиапроисшествии сообщил очевидец, который и вызвал спасателей и медиков. Борт выполнял экскурсионный полет.

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