На Алтае завели дело после крушения легкомоторного самолета

Барнаульский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета недалеко от города-курорта Белокуриха. Следователи уже выяснили, что воздушным судном управлял его владелец.

- Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч.1 ст.263 УК РФ), - пояснила старший помощник руководителя Восточного межрегионального управления на транспорте СК РФ Наталия Чернакова. - На борту легкомоторного самолета "Аэропракт А-22" находился командир воздушного судна, который является собственником самолета, и один пассажир. При жесткой посадке оба получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства этого происшествия.

Напомним, что по данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, крушение легкомоторного самолета произошло в районе аэродрома Старобелокуриха, который находится недалеко от города-курорта Белокуриха, примерно в 11 часов утра по местному времени. Об авиапроисшествии сообщил очевидец, который и вызвал спасателей и медиков. Борт выполнял экскурсионный полет.