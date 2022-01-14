Пострадавшие при крушении самолета на Алтае находятся в тяжелом состоянии

Новости

Инфекционист Минздрава назвал пустым занятием измерение антител к COVID-19 09:24
На Алтае завели дело после крушения легкомоторного самолета 09:08
Школы Красноярска эвакуировали второй раз за два дня 09:02
Врач рассказал, как отличить "омикрон" от других штаммов коронавируса 08:47
В Алтайском крае потерпел крушение легкомоторный самолет 08:39
Глава Центра Гамалеи заразился "омикроном" 07:50
Видео: На Сахалине штормовые волны размыли участок федеральной трассы 07:43
В Приморье экс-начальника таможенного поста будут судить за взятку 07:38
В Алма-Ате число задержанных за участие в беспорядках превысило 2 тысячи 07:31
Миротворцы из Армении, Таджикистана и Киргизии покинули Казахстан 07:28
На Сахалине на борьбу со снежным циклоном привлекли военных 07:13
Эндокринолог Потешкин предупредил о наборе веса при коронавирусе 06:57
Роспотребнадзор: В РФ все тесты могут выявлять COVID-19 независимо от штамма 06:48
Немецкий депутат Быстрон объяснил задержку с признанием "Спутника V" в ЕС 06:40
NYT: Украину не примут в НАТО в обозримом будущем 05:55
Врач Поздняков посоветовал привиться от COVID-19 как можно скорее 05:45
В Красноярске наградят психиатра, задержавшего человека с автоматом 05:28
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 315 миллионов 05:25
В Хабаровском крае выяснили причину гибели двух амурских тигрят 05:15
В Германии предупредили о последствиях отключения России от SWIFT 04:41
В Якутии введут новые ограничения из-за "омикрона" 04:10
Эксперт Роспотребнадзора призвала не считать "омикрон"-штамм легким 04:00
НАСА: Астероид диаметром более километра приблизится к Земле 18 января 03:29
Нутрициолог Дробышева перечислила мешающие похудению ошибки 03:20
СМИ: КНДР предупредила США о решительной реакции на санкции 02:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
14.01.2022 09:29
Рубрика: Происшествия

Пострадавшие при крушении самолета на Алтае находятся в тяжелом состоянии

Текст: Наталья Граф (Барнаул)

Пилот и пассажир, пострадавшие при падении легкомоторного самолета в Алтайском крае, находятся в тяжелом состоянии.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю
На Алтае завели дело после крушения легкомоторного самолета

- Пострадавшие с тяжелыми сочетанными травмами доставлены в ЦГБ Бийска, - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на минздрав региона. - Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Необходимые консультации реаниматолога и хирурга проведены.

Как сообщала "РГ", сегодня в 11.10 по местному времени в районе аэродрома Старобелокуриха, который находится недалеко от города-курорта Белокуриха, на землю рухнул легкомоторный самолет.

На борту самолета находились пилот и пассажир. Спасателям удалось их деблокировать и извлечь из разрушенного корпуса самолета. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул Авиакатастрофы

Главное сегодня

Рябков о военной инфраструктуре РФ на Кубе и в Венесуэле: Не хочу ничего исключать
Немецкий депутат Быстрон объяснил задержку с признанием "Спутника V" в ЕС
На Алтае завели дело после крушения легкомоторного самолета
Гинцбург рассказал, как перенес заражение "омикроном"
Инфекционист Чуланов: Непривитые служат плацдармом для эволюции коронавируса
"РГ" публикует важные законы о долгах и обязательной эвакуации из зон ЧС
В суд можно зайти в режиме онлайн