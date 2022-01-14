Пострадавшие при крушении самолета на Алтае находятся в тяжелом состоянии

Пилот и пассажир, пострадавшие при падении легкомоторного самолета в Алтайском крае, находятся в тяжелом состоянии.

- Пострадавшие с тяжелыми сочетанными травмами доставлены в ЦГБ Бийска, - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на минздрав региона. - Врачи оценивают их состояние как тяжелое. Необходимые консультации реаниматолога и хирурга проведены.

Как сообщала "РГ", сегодня в 11.10 по местному времени в районе аэродрома Старобелокуриха, который находится недалеко от города-курорта Белокуриха, на землю рухнул легкомоторный самолет.

На борту самолета находились пилот и пассажир. Спасателям удалось их деблокировать и извлечь из разрушенного корпуса самолета. По факту аварии возбуждено уголовное дело.