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14.01.2022 05:28
Рубрика: Происшествия

Психиатра наградят в Красноярске за задержание человека с автоматом

Текст: Дмитрий Машуков

Руководство полиции Красноярска решило поощрить горожанина, который помог задержать вооруженного человека, за отвагу в экстренной ситуации. Об этом сообщила 14 января пресс-служба регионального управления МВД.

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Два дня назад в отделении связи на улице Алексеева один из посетителей проявлял агрессию, оскорблял сотрудников и клиентов почты, демонстрируя предмет, напоминающий автомат Калашникова. 32-летний психиатр Дмитрий Бараксанов, тоже находившийся в этом помещении, счел обстановку опасной для граждан, быстро обезвредил нетрезвого агрессора и забрал у него автомат, который оказался охолощенным. Врач успокоил посетителей отделения связи и удерживал злоумышленника до прибытия сотрудников полиции и Росгвардии.

Нарушителя доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, за которое виновному может грозить штраф до миллиона рублей.

Напомним, накануне правоохранители опубликовали видео с места происшествия, снятое очевидцами. А сегодня на сайте МВД появилась другая запись: психиатр Бараксанов рассказал, как происходили события.

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