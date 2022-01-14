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14.01.2022 18:32
Рубрика: Происшествия

ФСБ показала видео задержания группировки хакеров "REvil"

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

600 тысяч долларов США, 500 тысяч евро, 426 миллионов рублей изъято в результате следственных операций по пресечению деятельности преступного сообщества хакеров "REvil". Задержания предполагаемых преступников прошли сразу в нескольких регионах РФ, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Фото: simpson33 / iStock
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Как сказано в сообщении, основанием для розыскных мероприятий стало обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере группы и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы иностранных высокотехнологических компаний. Хакеры запускали вредоносные вирусы, после чего вымогали деньги за их дезактивацию.

На записи, предоставленной ЦОС ФСБ России, видно, как происходит задержание подозреваемых в квартирах, как происходят обыски, на которых оперативники изымают большие пачки денежных купюр различного номинала. Кстати, кроме денег изъято и двадцать автомобилей премиум-класса, приобретенных на средства от преступной деятельности.

Сообщество хакеров прекратило существование, о чем были проинформированы компетентных органы США. Задержанным предъявлены обвинения по части 2 статьи 187 "Неправомерный оборот средств платежей" УК России.

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