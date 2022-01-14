"Медного всадника" в Петербурге откроют только весной

"Медный всадник" - один из символов Северной столицы, очень любимый новобрачными, выпускниками школ и гостями города на Неве - предстанет во всей красе после реставрации, начатой еще в августе, только весной. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-губернатор Борис Пиотровский.

Пока что знаменитое изваяние Петра Великого - в строительных лесах. Как пояснили "РГ" в пресс-службе Музея городской скульптуры, сама по себе реставрация завершена. Но памятник после достаточно сложных работ нуждается в определенном тепловом режиме, и снять леса в одночасье нельзя. Это будет сделано в течение ближайших недель.

Однако полностью откроют "Медный всадник" с прилегающей к нему территорией весной, когда будет тепло. Потому что именно тогда будут высажены клумбы, и можно будет любоваться как непосредственно на памятник, так и на цветы возле него. И, соответственно, фотографироваться.

Напомним: с августа проходила масштабная реставрация скульптуры (предыдущая была в 70-х годах минувшего века).