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14.01.2022 15:07
Рубрика: Культура

"Медного всадника" в Петербурге откроют только весной

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

"Медный всадник" - один из символов Северной столицы, очень любимый новобрачными, выпускниками школ и гостями города на Неве - предстанет во всей красе после реставрации, начатой еще в августе, только весной. Об этом сообщил на пресс-конференции вице-губернатор Борис Пиотровский.

Фото: instagram.com/state_historical_museum
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Пока что знаменитое изваяние Петра Великого - в строительных лесах. Как пояснили "РГ" в пресс-службе Музея городской скульптуры, сама по себе реставрация завершена. Но памятник после достаточно сложных работ нуждается в определенном тепловом режиме, и снять леса в одночасье нельзя. Это будет сделано в течение ближайших недель.

Однако полностью откроют "Медный всадник" с прилегающей к нему территорией весной, когда будет тепло. Потому что именно тогда будут высажены клумбы, и можно будет любоваться как непосредственно на памятник, так и на цветы возле него. И, соответственно, фотографироваться.

Напомним: с августа проходила масштабная реставрация скульптуры (предыдущая была в 70-х годах минувшего века).

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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