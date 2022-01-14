Из затонувшей в порту Сочи яхты в море попали нефтепродукты

В районе морского порта Сочи из-за частичного затопления яхты в акваторию Черного моря попали нефтепродукты. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.

Специалисты ведомства с привлечением аккредитованной лаборатории Центра лабораторного анализа и технических измерений провели обследование акватории в районе затопления маломерного судна и отобрали пробы морской воды. В отношении собственника яхты возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 8.13 КоАП РФ, проводится административное расследование.

Напомним, 5 января в морпорту Сочи затонула яхта. Судно находилось на якорной стоянке. Во время ЧП на яхте не было членов экипажа и пассажиров.