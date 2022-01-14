На трассе под Севастополем из-за гололеда столкнулись 13 автомобилей

Под Севастополем на участке трассы "Таврида" произошло ДТП с участием 13 автомобилей. Причиной аварии стала гололедица, сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по городу Севастополю.

Авария произошла сегодня утром в районе моста через реку Бельбек у села Фронтовое. На трассе столкнулись "КамАЗ", две грузовых "ГАЗели" и 10 легковушек. В аварии пострадали три человека, им оказали медицинскую помощь на месте.

К месту ЧП прибыли экстренные службы и бригады скорой медицинской помощи, на участке трассы движение регулируют сотрудники госавтоинспекции.

В ГИБДД Севастополя попросили водителей быть внимательнее на дорогах при ухудшении погодных условий, соблюдать дистанцию и не выезжать на "летней резине".

Это уже второе массовое ДТП на "Тавриде" на нынешней неделе. Напомним, в среду из-за сложных погодных условий близ села Верхнекурганное Симферопольского района столкнулись 10 машин.