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14.01.2022 18:04
Рубрика: Происшествия

Суд в Адыгее на полгода продлил домашний арест бывшему мэру Майкопа

Текст: Михаил Сухарев (Адыгея)

Бывший глава администрации Майкопа Андрей Гетманов останется под домашним арестом еще на полгода, до 14 июля 2022 года. Сейчас идет повторное следствие по уголовным делам против него, которые возбуждены по статьям о мошенничестве и другим правонарушениям.

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- Мера пресечения Андрею Гетманову в виде домашнего ареста сегодня продлена до 14 июля. Решение вынес Майкопский городской суд, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Адыгеи.

В августе 2021 года мужчину осудили на 2,5 года условно за принуждение к совершению сделки и незаконное хранение боеприпасов. Однако, уже в ноябре Верховный суд Адыгеи отменил приговор после апелляций со стороны защиты Гетманова и со стороны гособвинения. Прокуратура региона посчитала, что суд необоснованно переквалифицировал статью УК РФ на более мягкую.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея

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