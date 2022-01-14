В Крыму девять человек пострадали в опрокинувшемся микроавтобусе

В Кировском районе Республики Крым на автодороге "Таврида" около села Журавки опрокинулся микроавтобус Mercedes Sprinter, ехавший по маршруту Феодосия-Кировский. Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Как уточнили в МВД, микроавтобус, в котором находились водитель и восемь пассажиров, съехал с дороги и опрокинулся на бок. Все они доставлены в больницы для определения тяжести полученных травм.

Прокуратура Республики Крым уже начала проверку по факту ДТП.

- В результате происшествия пострадали девять человек, которым оказывается медицинская помощь, - отметили в прокуратуре. - Предстоит выяснить не только все обстоятельства случившегося, но и проверить качество содержания дорог в зимний период. Кроме того, будет проверено исполнение перевозчиком требований нормативных актов при организации им транспортных услуг. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Сегодня МЧС по Республике Крым обновило штормовое предупреждение о сильном мокром снеге и гололеде на полуострове. Утром скользкий асфальт уже стал причиной столкновения 13 машин у села Фронтовое на трассе "Таврида".