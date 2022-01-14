В Крыму осуждены шесть организаторов канала незаконной миграции

Ялтинский городской суд вынес обвинительный приговор шести жителям Республики Крым, которые в мае 2021 года были уличены в незаконной легализации иностранцев на полуострове. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по РК и Севастополю.

Криминальная схема была вскрыта в одном из санаториев полуострова, должностные лица которого с использованием своего служебного положения и организовали незаконный въезд на территорию РФ иностранных граждан.

- Сотрудники здравницы воспользовались своим правом от имени юридического лица изготавливать фиктивные приглашения на лечение в санатории, - пояснили в УФСБ. - Такие разрешения автоматически давали иностранцам право въезда на территорию РФ в период антикоронавирусных ограничений.

В отношении двух должностных лиц санаториев следственный отдел УФСБ расследовал уголовные дела об организации незаконной миграции с использованием служебного положения. В этой схеме участвовали и третьи лица, выполнявшие роль посредников - они предоставляли сотрудникам санаториев все необходимые для оформления приглашений сведения, документы и контакты иностранцев. Четырем таким миграционным "менеджерам" УФСБ инкриминировало пункты пособничество в организации незаконного въезда в РФ иностранных граждан.

Всем участникам этой аферы суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти условно с испытательным сроком от одного до двух с половиной лет и штрафом от 50 до 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее подобная преступная группа была изобличена в Ялте: в ее состав входили восемь полицейских и их гражданских сообщников. А создал ее начальник отдела по вопросам миграции УМВД Ялты. На всех подельников было возбуждено 117 уголовных дел по различным статьям УК РФ, которые были соединены в одно производство.