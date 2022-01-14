Силуанов: Федеральный бюджет в 2021 году исполнен с профицитом

Федеральный бюджет в 2021 году был исполнен с профицитом. Об этом рассказал журналистам на Гайдаровском форуме министр финансов Антон Силуанов.

Профицит, как указывает ТАСС со ссылкой на слова Силуанова, составил 0,4% ВВП. Изначально федеральный бюджет в 2021 году ожидался дефицитным. Так, в утвержденном бюджете на 2021-2023 годы доходы госказны в 2021 году ожидались на уровне 18,8 трлн рублей, а расходы - 21,52 трлн рублей.

Накануне о том, что федеральный бюджет в 2021 году стал профицитным, сообщал премьер-министр Михаил Мишустин. Несмотря на существенные дополнительные расходы, правительству удалось сохранить макроэкономическую устойчивость, подчеркивал глава правительства.

В утвержденном федеральном бюджете на 2022-2024 годы ожидается, что в 2022 году доходы федеральной казны составят 25,02 трлн рублей, а расходы - 23,69 трлн рублей. Таким образом, профицит бюджета в 2022 году составит 1,32 трлн рублей, это 1% ВВП.

Доходы федерального бюджета в 2023 году в законе запланированы на уровне 25,54 трлн рублей, расходы - 25,24 трлн рублей. Профицит ожидается в 299,1 млрд рублей (0,2% ВВП). Бюджет в 2024 году запланирован уже с дефицитом 522,7 млрд рублей (0,3% ВВП).