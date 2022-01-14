СМИ: КНДР предупредила США о решительной реакции на санкции

Северная Корея будет вынуждена принять меры в ответ на санкции, которые в США предложили ввести в связи с недавним пуском ракет. Об этом в пятницу сообщает Yonhap, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как передает ЦТАК, цитируя представителя министерства иностранных дел КНДР, если Вашингтон занимает подобную позицию конфронтации, то Пхеньян "вынужден будет принять более сильные и решительные ответные меры". В заявлении также подчеркивается, что пуск ракет является осуществлением права на самооборону, пишет ТАСС.

Напомним, очередные ракетные испытания КНДР провела 11 января. За процессом наблюдал лично Ким Чен Ын. Северокорейское руководство осталось довольно результатами: гиперзвуковая ракета пролетела одну тысячу километров и точно поразила цель.