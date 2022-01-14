Собранные по бюджетному правилу деньги могут вернуть в экономику

Минфин и Минэкономразвития обсуждают возможное закрепление в Бюджетном кодексе нормы по направлению на бюджетные расходы денег, которые были собраны в рамках бюджетного правила. Об этом заявил на Гайдаровском форуме министр экономического развития Максим Решетников.

"Если у нас по итогам 2020 года поступило 760 млрд рублей незапланированных доходов из экономики, и они обратно не вернулись, потому что у нас все незапланированные доходы шли на погашение долга, то в прошлом году мы сделали большой шаг вперед. В декабре, на основе уточненного прогноза - Минфин уточнил оценку доходов, 400 млрд рублей будут доступны, - они пошли на расходы в прошлом году и реально оказались доступны в экономике. Это важнейший шаг вперед. И нам нужно закрепить это правило в Бюджетном кодексе, чтобы у нас все без исключения деньги, которые экономика сгенерировала в рамках бюджетного правила, шли на расходы", - сообщил глава Минэкономразвития.

Бюджетные расходы, на которые могут пойти эти деньги, будут определять уже после закрепления этой нормы в Бюджетном кодексе, уточнил Решетников.