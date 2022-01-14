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14.01.2022 17:01
Рубрика: Легковые авто

Старт производства Cybertruck опять перенесли, акции Tesla тут же упали

Текст: Михаил Азнавуров

Самый ожидаемый рынком электромобиль, Tesla Cybertruck, еще на ранней стадии проектирования собравший более полумиллиона предварительных заказов с предоплаченным авансом, поступит в производство в начале 2023 года, а отгрузка машин покупателям начнется в конце первого квартала следующего года, сообщает Reuters со ссылкой на "осведомленное лицо".

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Представленный с большой помпой в ноябре 2019 года пикап Tesla Cybertruck должен был выйти на рынок в конце 2021 года. В дальнейшем план скорректировали и машина должна была появиться в 2022 году.

В начале нынешнего года со страницы для заказа Cybertruck интернет-сайта Tesla были убраны любые временные ориентиры начала поставок. Никаких официальных сообщений о переменах в планах производства Tesla Cybertruck не поступало.

Компания Tesla не имеет PR-службы, а все публичные заявления от лица компании делает только ее глава Илон Маск.

На фоне новостей об очередной отсрочке выхода Cybertruck стоимость акций Tesla на бирже NASDAQ в Нью-Йорке просела за сутки на 7%.

#Tesla