Суд в Москве арестовал двух хакеров из группировки "REvil"

Тверской суд Москвы в пятницу вечером удовлетворил ходатайство следователя следственного департамента МВД и отправил под стражу в СИЗО Романа Муромского. Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Тверского суда Ксения Розина, мера пресечения избрана на два месяца - до 13 марта. Уже после Романа Муромского около 22 вечера суд арестовал на два месяца еще одного члена группировки - Андрея Бессонова, который также подозревается в неправомерном обороте средств платежей

Она уточнила, что Муромский находится в статусе подозреваемого по уголовному делу о неправомерном обороте средств платежей. Ранее в пятницу Центр общественных связей ФСБ России сообщил о спецоперации, проведенной против группировки хакеров "REvil". Как сообщили в ведомстве, операция началась после того как американские компетентные службы передали российским коллегам информацию о лидере хакеров. В результате было задержано 14 членов группировки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях. Во время обысков в 25 квартирах у них было изъято огромное количество наличных денег и криптовалюты, а именно 426 млн рублей, 600 тысяч долларов США и 500 тысяч евро. Кроме того у задержанных были обнаружены 20 автомобилей премиум-класса.

Хакерская группировка "REvil" известна во всем мире своими успешными кибератаками на крупные компании. Они запускали свой вирус в корпоративную сеть, после чего похищали все данные и стирали их. За возврат информации и дешифратор вируса хакеры требовали многомиллионные долларовые выкупы. Кроме того они не гнушались и воровством денег со счетов физических лиц в иностранных банках. В США расследованием деятельности этой интернациональной международной группировки занимается ФБР, агенты которого, по всей видимости и передали информацию о группе российских хакеров "REvil" коллегам в ФСБ и МВД.