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14 января 2022 г.

Указ губернатора Свердловской области от 13 января 2022 года № 3-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ "О правовых актах в Свердловской области" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" ("Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 08.06.2020 № 282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 452-УГ, от 17.08.2020 № 455-УГ, от 24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501-УГ, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515-УГ, от 05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, от 27.11.2020 № 648-УГ, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 01.02.2021 № 39-УГ, от 04.02.2021 № 46-УГ, от 15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137-УГ, от 25.03.2021 № 176-УГ, от 13.10.2021 № 598-УГ, от 22.10.2021 № 613-УГ, от 27.10.2021 № 616-УГ, от 02.11.2021 № 624-УГ, от 10.11.2021 № 626-УГ, от 24.11.2021 № 670-УГ, от 10.12.2021 № 717-УГ, от 21.12.2021 № 753-УГ и от 27.12.2021 № 769-УГ следующие изменения:

1) в части пятой пункта 3 слова "15 января" заменить словами "15 февраля";

2) в части седьмой пункта 3 слова "15 января" заменить словами "20 января".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Настоящий указ опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев



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