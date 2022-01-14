Светлана Немоляева рассказала о работе с Мягковым и Вознесенской

Народная артистка России Светлана Владимировна Немоляева выразила свои соболезнования в связи со смертью актрисы Анастасии Вознесенской, вдовы Андрея Мягкова.

Напомним: актрисы работали вместе на сатирической комедии Эльдара Рязанова "Гараж", где Немоляева сыграла жену несправедливо исключенного из кооператива Гуськова, а Вознесенская - "блатную" директора рынка Кушакову. Там же замечательно сыграл Мягков.

Как вспоминает Светлана Владимировна, Мягков и Вознесенская были "очень закрытые люди". "Приходили на съемку и уходили, так что сказать, что они общались с кем-то, я не могу", - отметила Немоляева в разговоре с RT. Далее выражая соболезнования родным ушедшей коллеги, "для которых это большое горе".

"И вообще могу сказать, что страшный год, столько людей искусства, столько из нашего мира театрального и кино ушло. Целое поколение покидает этот мир", - заключила артистка.

Анастасия Вознесенская скончалась 14 января на 79-м году жизни. Причиной смерти названы последствия заражения коронавирусной инфекцией. Андрей Мягков умер менее года назад.