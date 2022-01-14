Toyota продлила жизнь легендарным Land Cruiser FJ40

В прошлом году Toyota запустила проект GR Heritage Parts, в рамках которого компания начала выпуск запчастей для старых моделей. Теперь список автомобилей расширен на одну модель - внедорожник Land Cruiser 40.

С 1 февраля 2022 года в каталоге запчастей для архивных моделей появится 56 новых артикулов, большая часть которых - 33 - предназначена для ретро-внедорожника, который выпускался с 1960 по 1984 годы (в Бразилии модель была представлена до 2001 года под именем Bandeirante).

Таким образом, в рамках GR Heritage Parts японский автопроизводитель в целях сохранения наследия Toyota выпускает запчасти для Supra третьего и четвёртого поколений, Toyota 2000GT, Sprinter Trueno (Corolla Levin/AE86) и Land Cruiser 40.