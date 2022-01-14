Турчак: Отложить проект о QR-кодах - единственно правильное решение

Партия "Единая Россия" проанализировала ситуацию вокруг законопроекта о введении QR-кодах и поддерживает позицию правительства отложить рассмотрение документа, заявил в эфире телеканала "Россия 24" секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

Он отметил, что и сам проект, и поправки к нему готовились с учетом штамма коронавируса "дельта", а теперь следует прогнозировать развитие событий по этому сценарию, связанному с новым штаммом - "омикрон".

"В этой связи "Единая Россия" внимательно изучила ситуацию и считает единственно правильным отложить рассмотрение документа", - заявил секретарь Генсовета партии. Он подчеркнул, что сейчас "все силы должны быть сконцентрированы на самой главной задаче - помощи гражданам, пенсионерам, одиноко проживающим людям, многодетным семьям", чем и занимается партия "все два пандемийных года".

Напомним, в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что правительство подготовило три поправки ко второму чтению законопроектов о QR-кодах: выдавать документ после 1 февраля по отрицательному ПЦР, разрешить получение кодов военным с соблюдением правил охраны гостайны и уполномочить Минздрав устанавливать срок действия сертификатов для имеющих медотвод от вакцинации.

Добавим, что законопроект был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2021 года.