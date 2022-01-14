Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
14.01.2022 16:00
Рубрика: Легковые авто

В ГИБДД рассказали, как относятся к тонировке стекол в других странах

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чрезмерная тонировка стекол увеличивает риск ДТП, особенно в плохую погоду и темное время суток. Именно поэтому во многих странах мира есть жесткие требования к светопропускаемости стекол.

Фото: iStock
Вредно ли оставлять машину на морозе надолго

Эти данные в своем Telegram-канале опубликовала Госавтоинспекция Москвы. К примеру, в Великобритании все автомобили, которые начали использоваться с 1 апреля 1985 года, должны иметь лобовое стекло, пропускающее не менее 75 процентов света, а передние боковые стекла - не менее 70 процентов.

Этот же показатель - не менее 70 процентов - установлен в качестве обязательного в Швейцарии. Местные водители могут использовать антибликовые полосы в верхней части лобового стекла, если они не мешают обзору.

В солнечной и жаркой Индии запрещена вообще любая тонировка стекол кроме заводской. К полному запрету тонировки лобового стекла прибегли и власти Австрии. Боковые стекла в местных автомобилях должны пропускать не менее 85 процентов света.

В Госавтоинспекции напомнили, что в России ветровые стекла и стекла передних дверей должны пропускать не менее 70 процентов света.

"Помните, что правила, регулирующие участие в дорожном движении, написаны "кровью", - подчеркнули в ведомстве.

#ГИБДД