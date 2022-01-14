В ГИБДД рассказали, как относятся к тонировке стекол в других странах

Чрезмерная тонировка стекол увеличивает риск ДТП, особенно в плохую погоду и темное время суток. Именно поэтому во многих странах мира есть жесткие требования к светопропускаемости стекол.

Эти данные в своем Telegram-канале опубликовала Госавтоинспекция Москвы. К примеру, в Великобритании все автомобили, которые начали использоваться с 1 апреля 1985 года, должны иметь лобовое стекло, пропускающее не менее 75 процентов света, а передние боковые стекла - не менее 70 процентов.

Этот же показатель - не менее 70 процентов - установлен в качестве обязательного в Швейцарии. Местные водители могут использовать антибликовые полосы в верхней части лобового стекла, если они не мешают обзору.

В солнечной и жаркой Индии запрещена вообще любая тонировка стекол кроме заводской. К полному запрету тонировки лобового стекла прибегли и власти Австрии. Боковые стекла в местных автомобилях должны пропускать не менее 85 процентов света.

В Госавтоинспекции напомнили, что в России ветровые стекла и стекла передних дверей должны пропускать не менее 70 процентов света.

"Помните, что правила, регулирующие участие в дорожном движении, написаны "кровью", - подчеркнули в ведомстве.