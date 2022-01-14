Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в Бенине

Бенин зарегистрировал российскую однокомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник Лайт". Препарат разрешен к использованию как отдельно, так и в качестве универсальной бустерной дозы, говорится в сообщении, размещенном в Twitter вакцины "Спутник V".

Отмечается, что сейчас вакцина "Спутник Лайт" разрешена к применению более чем в 30 странах.

"Спутник Лайт" разработана в НИЦ имени Гамалеи на основе вакцины "Спутник V", зарегистрированной в августе 2020 года. Новый препарат требует однократного введения.

"Спутник Лайт" - четвертая по счету вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России. Первые три - "Спутник V" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова).