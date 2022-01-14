ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 315 миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 315 миллионов, а число летальных исходов - достигло 5,51 миллиона. Такие данные распространила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Уточняется, что по состоянию на 18:19 мск четверга в ВОЗ поступили сведения о 315 345 967 инфицированных и 5 510 174 умерших, передает ТАСС. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - свыше 62,1 миллиона. Далее следуют Индия - с 36,3 миллиона и Бразилия - 22,6 миллиона. По числу летальных случаев также лидируют США - 836 482, на второй строчке Бразилия - 620 238, на третьей Индия - 485 035.

Как пояснил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, нынешний рост числа заболевших стимулируется "омикрон"-вариантом коронавируса, который быстро замещает "дельта"-штамм практически во всех странах. По его словам, в мире сделано более 9,4 миллиарда прививок от коронавируса. При этом 90 стран еще не достигли 40-процентного охвата населения вакцинацией, а 36 стран - даже 10-процентного.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в мире зафиксирован новый рекорд заболеваемости. Ежедневный уровень только зарегистрированных случаев вырос до 3,4 миллиона человек - большинство в США, Великобритании, Франции. В организации считают, что "омикроном" в ближайшее время переболеет большинство населения планеты.