Новости

NYT: Украину не примут в НАТО в обозримом будущем 05:55
Врач Поздняков посоветовал привиться от COVID-19 как можно скорее 05:45
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 315 миллионов 05:25
В Хабаровском крае выяснили причину гибели двух амурских тигрят 05:15
В Германии предупредили о последствиях отключения России от SWIFT 04:41
В Якутии введут новые ограничения из-за "омикрона" 04:10
Эксперт Роспотребнадзора призвала не считать "омикрон"-штамм легким 04:00
НАСА: Километровый астероид приблизится к Земле 18 января 03:29
Нутрициолог Дробышева перечислила мешающие похудению ошибки 03:20
СМИ: КНДР предупредила США о решительной реакции на санкции 02:57
Инфекционист Чуланов: Непривитые служат плацдармом для эволюции коронавируса 02:07
Байден разочарован решением Верховного суда по обязательной вакцинации 01:25
Запасы европейских газовых хранилищ сократились наполовину 00:13
Число банкротств физлиц в России в 2021 году выросло на 62% 00:01
Сенат США отклонил санкции против "Северного потока - 2" 00:00
Советник Дж.Кеннеди поделился впечатлениями о Путине 13.01.2022
Российский фондовый рынок за сутки просел на 4-6% 13.01.2022
Ракета SpaceX стартовала на орбиту со 105 спутниками 13.01.2022
Венгрия ввела фиксированные цены на продукты на три месяца 13.01.2022
Более 520 тыс. человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 13.01.2022
По факту гибели двух рабочих в лифте "Президент-отеля" возбуждено дело 13.01.2022
Два человека погибли в лифте "Президент-Отеля" в Москве 13.01.2022
Сын Елизаветы II лишен королевского патронажа из-за обвинений в домогательствах 13.01.2022
"Газпром" ответил на часть вопросов Еврокомиссии о поставках газа в ЕС 13.01.2022
МИД РФ: Аэропорт Алма-Аты возобновил пассажирские рейсы 13.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
14.01.2022 05:25
Рубрика: В мире

ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 315 миллионов

Фото: AFP/Prakash SINGH Фото: AFP/Prakash SINGH
Фото: AFP/Prakash SINGH

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 315 миллионов, а число летальных исходов - достигло 5,51 миллиона. Такие данные распространила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Фото: AFP/MANDEL NGAN
Байден разочарован решением Верховного суда по обязательной вакцинации

Уточняется, что по состоянию на 18:19 мск четверга в ВОЗ поступили сведения о 315 345 967 инфицированных и 5 510 174 умерших, передает ТАСС. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - свыше 62,1 миллиона. Далее следуют Индия - с 36,3 миллиона и Бразилия - 22,6 миллиона. По числу летальных случаев также лидируют США - 836 482, на второй строчке Бразилия - 620 238, на третьей Индия - 485 035.

Как пояснил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, нынешний рост числа заболевших стимулируется "омикрон"-вариантом коронавируса, который быстро замещает "дельта"-штамм практически во всех странах. По его словам, в мире сделано более 9,4 миллиарда прививок от коронавируса. При этом 90 стран еще не достигли 40-процентного охвата населения вакцинацией, а 36 стран - даже 10-процентного.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в мире зафиксирован новый рекорд заболеваемости. Ежедневный уровень только зарегистрированных случаев вырос до 3,4 миллиона человек - большинство в США, Великобритании, Франции. В организации считают, что "омикроном" в ближайшее время переболеет большинство населения планеты.

В мире Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Сенат США отклонил санкции против "Северного потока - 2"
Валиева с мировым рекордом выиграла короткую программу на ЧЕ в Таллине
МИД: Угрозы санкций США аррогантны и абсурдны
Евро на бирже поднялся выше 87 рублей, доллар - выше 76 рублей
В Иваново встретили вернувшихся из Казахстана десантников-миротворцев
Как и откуда в Казахстан пришел террор
Читатели The Times высмеяли адмирала за его слова о российских подлодках